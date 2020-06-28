Иранские врачи ожидают, что пандемия продлится три года

Пандемия новой коронавирусной инфекции может продлиться еще два-три года, заявила представитель министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари. Об этом сообщает РИА «Новости».

Подобные выводы основаны на опыте предыдущих пандемий, пояснила представитель иранского минздрава.

Первые два случая коронавируса на территории России выявили 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.

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