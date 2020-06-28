Мужчина устроил стрельбу по полицейским в Мурманской области
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Владелец туристической базы в Мурманской области подозревается в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) России.
По версии следствия, владелец базы угрожал посетителям пистолетом и топором, после чего отдыхающие вызвали полицию. Мужчина открыл стрельбу из охотничьего карабина по прибывшим на место полицейским.
В результате инцидента никто не пострадал, подозреваемый задержан, указано в сообщении СК. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.
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