Голикова поделилась воспоминаниями о начале пандемии

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о начале пандемии в России. Об этом сообщает «Россия 1».

«Эти полтора месяца были самыми внутренне эмоционально, ну я бы даже употребила слово страшными. Страшными, потому что в очень короткий период времени уместилось большое количество событий», — поделилась она воспоминаниями.

Голикова призналась, что правительство переживало пандемию «очень эмоционально».

Вице-премьер отметила, что одновременно нужно было делать много дел, чтобы не допустить серьезных последствий для страны.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь добавила, что «горькие и печальные уроки» послужили России учением и помогли сделать выводы.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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