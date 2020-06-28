Собянин рассказал о звонках с возмущениями из-за ограничительных мер в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин признался, что ему поступали звонки с возмущениями после введения мер, направленных на противодействие COVID-19 в Москве.

По словам чиновника, поначалу было полное непонимание опасности у людей. Ему звонили и говорили: «С ума сошел что ли? Ты чего? Мы едем в Италию, во Францию <...> что нам, билеты сдавать?» .

Собянин отметил, что люди любят критиковать власть и государство, и многие считают, что «везде хорошо, кроме как в нашей стране». Однако именно российская система оказалась одной из самых эффективных.

«В сравнении с самыми сильными, мощными государствами. И многие из тех, кто оказались в Испании, Франции, Италии — они очень хотели приехать в Россию», — напомнил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

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