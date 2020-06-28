Алтайские полицейские спасли двух тонущих в Оби мужчин

В Алтайском крае полицейские спасли мужчин, тонувших в реке Обь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, в дежурную часть по Алтайскому краю около полуночи поступило сообщение от очевидцев, которые сообщили о тонущих мужчинах. Крики утопающих услышали жители поселка Затон, но сами ничем помочь им не смогли. Терпящих бедствие быстрым течением сносило вниз по реке.

Сотрудники транспортной полиции незамедлительно организовали поисково-спасательную операцию.

Правоохранители обнаружили мужчин около острова Шубинский. Пострадавшие были подняты на борт катера, где им выдали сухую одежду и напоили горячим чаем.

По словам двух мужчин, они на лодке возвращались из дачи в город, их лодка перевернулась после того, как они «заскочили на топляк».

В общей сложности пострадавшие провели около 1,5 часа в воде, температура которой была не выше 18 градусов.

Отмечается, что участок реки, где мужчины потерпели бедствие, считается очень опасным.

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