Все тесты Путина на коронавирус оказались отрицательными

Президент России Владимир Путин сообщил, что сделанные им тесты на коронавирусную инфекцию оказались отрицательными.

По его словам, он делает тест на COVID-19 раз в три дня.

«Регулярно, раз в три-четыре дня», — уточнил он во время интервью телеканалу «Россия 1».

Президент отметил, что бывал в «красной зоне» московской больницы в Коммунарке, где лечатся зараженные, так как хотел самостоятельно пройтись и посмотреть, как все устроено. Все были против его похода в «красную зону», но он все равно решил ее посетить, предварительно посоветовавшись с медиками. При этом Путин считает этот риск оправданным.

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