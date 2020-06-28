Все тесты Путина на коронавирус оказались отрицательными
Президент России Владимир Путин сообщил, что сделанные им тесты на коронавирусную инфекцию оказались отрицательными.
По его словам, он делает тест на COVID-19 раз в три дня.
«Регулярно, раз в три-четыре дня», — уточнил он во время интервью телеканалу «Россия 1».
Президент отметил, что бывал в «красной зоне» московской больницы в Коммунарке, где лечатся зараженные, так как хотел самостоятельно пройтись и посмотреть, как все устроено. Все были против его похода в «красную зону», но он все равно решил ее посетить, предварительно посоветовавшись с медиками. При этом Путин считает этот риск оправданным.
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