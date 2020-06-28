Число выявленных случаев COVID-19 в мире достигло 10 миллионов

Во всем мире коронавирус выявили у 10 млн человек. Об этом сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса.

Согласно статистике организации, на данный момент зафиксировано 10 001 527 случаев заражения коронавирусом.

За все время пандемии умерли 499 124 человека, выздоровели 5 065 869.

Больше всего выявленных заражений в США (2 510 323), Бразилии (1 313 667), России (633 542), Индии (528 859) и Великобритании (311 727).

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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