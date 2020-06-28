Россию назвали возможным поставщиком вакцины от коронавируса на мировой рынок

Россия готова будет поставлять на мировой рынок вакцину от коронавируса, а также лекарства от инфекции и тест-системы, позволяющие ее выявить. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он отметил, что страна сможет стать поставщиком даже с учетом риска второй волны пандемии.

«Россия готова поставлять на мировой рынок средства прямого противовирусного действия», — цитирует его ТАСС.

Министр напомнил, что РФ уже помогает в борьбе с коронавирусом ряду стран Европы, Запада и Азии, а также международным институтам: Шанхайской организации сотрудничества, Евразийскому экономическому союзу и Всемирной организации здравоохранения.

За прошедшие сутки в России зафиксировали 6 791 новый случай COVID-19. Всего в России на сегодняшний день выявлено 634 437 заболевших в 85 регионах. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции почти 400 тыс. человек, число летальных случаев возросло до 9 073.

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