Путин поставил жизнь россиян выше спасения экономики

Президент РФ Владимир Путин считает, что жизнь россиян важнее спасения экономики. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия1».

Он отметил первостепенную важность сохранения жизни и здоровья граждан. «Потом остальные проблемы решим. Все потом к этому приложится», — добавил Путин.

Политик подчеркнул, что именно здоровье людей лежит в основе каждого государства. Россия же имеет большие территории, поэтому вопрос находится в приоритете.

«С нашими демографическими проблемами это проблема проблем, вопрос вопросов, абсолютно приоритетная вещь», — объяснил глава государства.

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