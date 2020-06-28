Путин надеется на победу над коронавирусом с минимальными потерями

Президент России Владимир Путин надеется, что страна сможет покончить с коронавирусом «достойно и с минимальными потерями».

Он полагает, что Россия в борьбе с COVID-19 выстоит и все переживет. «Но какой ценой?» — сказал Путин в эфире «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

При этом поможет стране выйти из трудностей все, что было сделано ранее. В качестве примера Путин назвал рост экспорта, промышленности и запас денежных средств.

«И вот то, что сделано нами за последние годы, дает возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации, достойно и с минимальными потерями», — заключил президент.

За прошедшие сутки в России зафиксировали 6 791 новый случай COVID-19. Всего в России на сегодняшний день выявлено 634 437 заболевших в 85 регионах. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции почти 400 тыс. человек, число летальных случаев возросло до 9 073.

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