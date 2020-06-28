В МИДе назвали «грязной возней» слова о вине РФ в сносе памятника Коневу в Праге

В МИД России считают «грязной возней» заявление главы округа Прага-6 Ондржея Коларжа, возложившего на РФ вину за снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. С таким мнением выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, нахождение памятника регулировалось правовыми актами.

«Вся эта грязная возня не имеет к праву никакого отношения», — цитирует Захарова ТАСС.

Ранее стало известно, что в районе Прага-6 снесли памятник маршалу Коневу, который был установлен на средства жителей Праги в благодарность за то, что полководец приказал не применять тяжелую артиллерию во время освобождения города от фашистов в мае 1945 года и сохранил здания.

Позднее Коларж во время интервью заявил, что ответственность за произошедшее лежит на РФ, ведь, если бы страна «не начала то, что начала, памятник стоял бы на месте по сей день».

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