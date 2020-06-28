В Москве зафиксировали рекордно низкое число случаев коронавируса за 2,5 месяца

В Москве за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 717 человек. Это самое низкое число за 81 день, сообщает оперативный штаб.

Инфекция в 45,8% случаев была выявлена у людей старше 18 лет, но младше 45. Также за 24 часа были выписаны после выздоровления 1 052 пациента, скончались 24 человека.

Таким образом, в столице зарегистрировано более 220 тыс. случаев COVID-19, 147 тыс. выздоровевших и 3,7 тыс. летальных случаев.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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