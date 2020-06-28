СК начал проверку по данным о сбросе отходов на фабрике Норильска в тундровую зону

Следователи начали проверку по данным о перекачке стоков в тундру с обогатительной фабрики в Норильске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Сообщение о незаконном сбросе жидких отходов в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики в тундровую зону поступило в следственные органы 28 июня.

«Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — добавили в следственном управлении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Норильске произошла утечка отработанных шламов в окрестностях обогатительной фабрики «Норникеля».

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