Инициатор сноса памятника Коневу возложил ответственность за произошедшее на РФ

Староста округа Прага-6 Ондржей Коларж, который был инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, обвинил в произошедшем Россию.

Во время интервью Parlamentní listy он осудил порчу памятников и статуй в мире. Коларж считает, что с Коневым тоже могло все сложиться иначе.

«Я без боя признаюсь, что статуя могла бы стоять там, да. Мы никогда не пытались удалить это», — сказал Коларж.

Он заявил, что ответственность лежит на РФ, ведь, если бы страна «не начала то, что начала, памятник стоял бы на месте по сей день».

«Никто не ставил себе задачу снести Конева. Совсем нет. Когда мы сначала сказали русским, что отдадим им памятник, скажем, чтобы он стоял в посольстве, где будет надежно защищен, то они несколько раз ответили, что это наша обязанность — охранять памятник», — резюмировал Коларж.

Ранее стало известно, что в районе Прага-6 снесли памятник маршалу Коневу, который был установлен на средства жителей Праги в благодарность за то, что полководец приказал не применять тяжелую артиллерию во время освобождения города от фашистов в мае 1945 года и сохранил здания.

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