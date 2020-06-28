В России зафиксировали 6 791 новый случай COVID-19

Число подтвержденных случаев коронавируса в России увеличилось на 6 791, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

Из этого числа у 2 198 человек (32,4%) не было клинических проявлений болезни. За сутки в стране выздоровели 5 735 пациентов и скончались 104 человека.

Всего в России на сегодняшний день выявлено 634 437 заболевших в 85 регионах. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции почти 400 тыс. человек, число летальных случаев возросло до 9 073.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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