В России провели более 19 млн тестов на COVID-19

С начала эпидемии коронавируса в России было проведено свыше 19 млн тестов на выявление инфекции, сообщили в Роспотребнадзоре.

По последним данным, всего под наблюдением медиков на сегодняшний день находятся 298,5 тыс. человек.

Накануне в России зафиксировали еще 6 852 случая коронавируса. Больше всего случаев COVID-19 за сутки обнаружили в Москве — 750, Подмосковье — 366 и Ханты-Мансийском АО — 280.

По состоянию на 27 июня, в 85 регионах России выявлено 627 646 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 393 352 человека, умерли 8 969 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ВОЗ: в мире выявлено более 9,653 млн случаев COVID-19

— В ВОЗ рассказали о количестве разрабатываемых вакцин от COVID-19

— Еще 6 852 случая коронавируса обнаружили в России