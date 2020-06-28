На Украине выявили 917 новых случаев коронавируса

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На Украине число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло до 42 982. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

За минувшие сутки было зафиксировано 917 новых случаев инфицирования, умерли 19 человек, выздоровели 233.

За весь период пандемии на Украине скончались от коронавируса 1 129 пациентов, выздоровели 18 934.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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