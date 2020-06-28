В Норильске произошла утечка на одном из металлургических предприятий
В Норильске произошла утечка отработанных шламов в окрестностях обогатительной фабрики «Норникеля». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По словам источника, утечка произошла во время попытки перекачать жидкости из хвостохранилища в тундру.
«Процесс происходил без должных согласований, с угрозой попадания отходов в окрестные водоемы», — добавил он.
На данный момент утечка остановлена, оценивается ущерб окружающей среде.
Ранее на предприятии в Норильске уже случалась серьезная авария, угрожавшая экологии региона.
29 мая на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 т нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка более 180 тыс. кв. м. МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышены в десятки тысяч раз.
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