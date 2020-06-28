Собянин оценил свое решение о снятии ограничений с Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин, спустя время, оценил ранее принятое решение о снятии введенных из-за коронавируса мер в городе.

По его словам, решение о снятии ограничений было своевременным и ничего ужасного не произошло.

«Прошли все эти пики, прошли ситуации, когда было крайне опасно», — добавил он в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Собянин подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Москве улучшается неделя за неделей. За последнюю неделю в столице он заметил уменьшение числа выявленных новых случаев инфекции, а также снижение числа госпитализированных и тяжелобольных на ИВЛ. Он полагает, что такой эффект был получен благодаря совместной работе медиков, общества, правительства и президента.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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