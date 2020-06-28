Спасатели нашли двух человек, пропавших на надувном матрасе в море под Анапой

Спасателям удалось найти мужчину и мальчика, которых унесло на надувном матрасе в Черное море под Анапой. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пропавшие были обнаружены в 17.00 мск 27 июня и подняты на борт вертолета, принимавшего участие в поисках. Состояние здоровье пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Мужчина и мальчик были доставлены в аэропорт Геленджика и переданы медикам.

Ранее сообщалось, что под Анапой у поселка Сукко унесло в море двух человек на надувном матрасе.

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