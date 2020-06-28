С места ЧП в Норильске вывезено свыше 153 тысяч тонн загрязненного грунта

Спасатели за минувшие сутки вывезли порядка 5 тыс. т грунта, который был загрязнен при разливе нефтепродуктов из-за аварии на ТЭЦ №3 в Норильске, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

Таким образом, всего с места ЧП было убрано более 153,3 тыс. т данного грунта.

«В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 4739 т загрязненного поверхностного грунта, всего — 153 309 т», — указано в сообщении.

Отмечается, что также было собрано 32 976 кубометров топливно-водяной смеси.

В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске случилась разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м.

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