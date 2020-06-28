Один человек погиб при стрельбе в месте протестов в американском городе Луисвилл

В результате стрельбы в американском городе Луисвилл в месте проведения протестов погиб один человек, а еще один был ранен. Об этом в своем Facebook сообщает городская полиция.

По информации ведомства, инцидент со стрельбой произошел в парке на площади Джефферсона.

«Поступили звонки о том, что сотрудники департамента шерифа были в парке, принимая меры по спасению жизни мужчины, который в итоге скончался на месте. Спустя некоторое время мы получили информацию еще об одном раненном из огнестрельного оружия», — говорится в сообщении полиции.

В полиции рассказали, что пострадавшего госпитализировали в Университетскую больницу.

Как пишет издание Courier Journal, последнее время в этом парке устраивались акции протеста из-за убийства полицейскими афроамериканки Бреонны Тэйлор при попытке провести обыск без предупреждения.

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