В Боливии число cлучаев коронавируса перевалило за 30 тысяч

Число cлучаев коронавируса нового типа в Боливии достигло 30 676. Об этом в своем Twitter сообщает Минздрав страны.

По данным ведомства, за минувшие сутки было выявлено 1 253 новых случая COVID-19.

Общее число летальных исходов от коронавируса на данный момент выросло до 970. При этом вылечились уже 8 158 пациентов.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.