NYT: двое человек погибли при стрельбе в калифорнийском Walmart

В распределительном центре компании Walmart в американском городе Ред Блафф в Калифорнии произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере два человека. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на медиков.

Как рассказала представитель местной больницы Эллисон Хендриксон, еще как минимум четыре человека были ранены. По ее словам, у них наблюдается состояние средней тяжести.

Очевидцы сообщили, что стрельба случилась примерно в 15.30 по местному времени (1.30 мск). В этот момент в центре происходила пересменка. По данным издания, свидетели инцидента слышали около 50 выстрелов.

На месте находятся сотрудники скорой помощи, полицейские и пожарные.