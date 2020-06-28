Синоптики сообщили об ухудшении погоды в ряде регионов России
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что Новосибирскую, Кемеровскую и Томскую области в конце июня ожидают ливни и грозы, а также прохладная погода и сильный ветер до 24 м/с, передает ТАСС.
По его словам, еще ветер с порывами до 30 м/с 29 июня прогнозируется в Алтайском крае.
«Это, безусловно, опасно», — предупредил Вильфанд.
Он отметил, что такая погода продлится до начала июля.