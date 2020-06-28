Число случаев коронавируса в США превысило 2,5 млн

Общее число выявленных случаев коронавируса нового типа в США достигло 2 505 593. Об этом свидетельствуют данные на сайте университета Джонса Хопкинса.

Так, общее число смертельных исходов в стране выросло до 125 480. При этом число вылечившихся после новой коронавирусной инфекции превысило 679 тысяч.

США остается на первом месте в мире по числу случаев COVID-19.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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