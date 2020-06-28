Открытое горение в ангаре в подмосковном Подольске ликвидировано
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Пожарные ликвидировали открытое горение в производственно-складском ангаре в подмосковном Подольске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.
«В 23:55 объявлена ликвидация открытого горения», — указано в сообщении.
Ранее стало известно, что в результате пожара обрушилась кровля здания. Площадь возгорания достигала 3 тысяч кв. м. При этом в ангаре не было людей.
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