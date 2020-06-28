ВОЗ: в мире выявлено более 9,653 млн случаев COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что в мире выявлено более 9,653 млн случаев коронавируса нового типа. Об этом сообщает сайт организации.

По данным ВОЗ, число умерших с COVID-19 преодолело отметку в 491 тыс.

Больше всего случаев новой коронавирусной инфекции сейчас зарегистрировано в американском регионе — 4,816 млн. Следом идет Европа. Там выявлено 2,638 млн. случаев. Тройку замыкает Восточное Средиземноморье, где зафиксировано более 1 млн. случаев COVID-19.