Еще 24 пациента с COVID-19 скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве скончались 24 пациента с новой коронавирусной инфекцией, сообщает городской оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Общее число летальных исходов в столице достигло 3738, следует из данных оперштаба.

Первые два случая новой коронавирусной инфекции выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве выявили 750 случаев COVID-19 за сутки

— «Вслед за Европой»: врачи рассказали о второй волне COVID-19

— «Эпидемия отступает»: Путин рассказал о ситуации с коронавирусом