Ангар горит в Подольске на площади 3 тыс. кв. м.
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Производственно-складской ангар загорелся в подмосковном Подольске, в настоящее время площадь возгорания составляет 3 тыс. кв. м., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
На момент прибытия спасателей ангар горел на площади 400 кв. м., после чего огонь распространился на всю площадь строения. Людей в здании не было, наблюдалось обрушение крыши, отметили в пресс-службе.
Сейчас угроза дальнейшего распространения огня снята, над ликвидацией пожара работают 52 человека и 16 единиц техники.
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