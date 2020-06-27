Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 75%

Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции России достигла 75%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по наблюдению за голосованием.

За это время принято 879 654 бюллетеня.

Онлайн-голосование началось в четверг в 10.00 мск, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. До окончания электронного голосования осталось менее 72 часов.

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