РПЦ высказала свое отношение к трансгендерам и сексуальным меньшинствам

Русская православная церковь (РПЦ) выступает не за дискриминацию трансгендеров и сексуальных меньшинств, а против размывания абсолютных нравственных норм, на которых строилась веками жизнь людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева).

Митрополит обратил внимание на то, что в настоящее время в разных странах вводятся законодательные нормы, расширяющие понятие семьи, в результате чего в таких странах семьей можно уже называть союз между представителями одного пола «или какой-то еще более фантасмагорический, противоестественный союз».

Тогда как в российском законодательстве закрепляется основополагающий принцип, согласно которому семья — это союз мужчины и женщины, добавил представитель РПЦ, отметив, что такой союз позволяет людям размножаться.

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