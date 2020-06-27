Миссисипи может сменить флаг на фоне протестов

С флага штата Миссисипи могут убрать символ Конфедерации времен гражданской войны 1860-х годов на фоне протестов против расизма, сообщает Associated Press.

Вопрос о смене флага может быть рассмотрен законодателями штата в эти выходные, передает агентство.

Символ конфедератов находится в левом верхнем углу флага Миссисипи с 1984 года.

На фоне протестов против расизма и полицейского насилия в США начали сносить памятники конфедератам, которые выступали за сохранение рабства в стране.

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