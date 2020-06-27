Двух человек на надувном матрасе унесло в Черное море под Анапой

Под Анапой у поселка Сукко унесло в море двух человек на надувном матрасе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«Поступило сообщение о том, что в районе села Сукко в акваторию Черного моря унесло надувное плавсредство с людьми», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что организованы поисково-спасательные работы, применяется вертолет Ми-8.

В поисках принимают участие 14 человек и шесть единиц техники.

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