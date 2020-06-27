В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая погода является потенциально опасной.

Предупреждение о грозе и усилении ветра до 12-17 м/с сохранится до 20.00 текущего дня.

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