В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности
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Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такая погода является потенциально опасной.
Предупреждение о грозе и усилении ветра до 12-17 м/с сохранится до 20.00 текущего дня.
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