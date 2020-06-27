В Белоруссии зарегистрировали 382 новых случая коронавируса
Прирост новых случаев коронавируса в Белоруссии за сутки составил 382, сообщили в Минздраве республики.
Всего на данный момент зараженными считаются свыше 61 тыс. человек. За все время скончались 377, выздоровели после лечения более 44 тыс. пациентов.
В стране провели почти 960 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.
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