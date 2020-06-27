МЧС предупредило о скором усилении ветра и грозе в Подмосковье
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Спасатели предупредили жителей и гостей Подмосковья об усилении ветра и грозе в ближайший час. Об этом рассказали РИА «Новости» в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ухудшение погоды ожидается до 20.00 мск субботы, 27 июня. Синоптики прогнозируют дождь, грозу и ветер с порывами до 12-17 м/с.
В связи с этим спасатели призывают быть внимательнее и соблюдать правила личной безопасности.
Более подробный прогноз доступен на странице погоды.
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