МЧС предупредило о скором усилении ветра и грозе в Подмосковье

Спасатели предупредили жителей и гостей Подмосковья об усилении ветра и грозе в ближайший час. Об этом рассказали РИА «Новости» в пресс-службе регионального главка МЧС.

Ухудшение погоды ожидается до 20.00 мск субботы, 27 июня. Синоптики прогнозируют дождь, грозу и ветер с порывами до 12-17 м/с.

В связи с этим спасатели призывают быть внимательнее и соблюдать правила личной безопасности.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.

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