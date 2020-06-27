На городском пляже Евпатории утонула семилетняя девочка

Следователи Крыма начали проверку по факту гибели ребенка на пляже в Евпатории. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

По данным СК, днем 26 июля 11-летняя девочка с семилетней сестрой пошли гулять во двор после чего без разрешения мамы ушли гулять на пляж Набережной им. Горького. Во время купания семилетняя девочка захлебнулась недалеко от берега.

Купальный сезон на территории пляжа не был открыт, об этом сообщали предупреждающие таблички на пляже. Утонувшую девочку попытался спасти рабочий, который вел подготовительные работы к открытию пляжа.

Следователи проводят процессуальную проверку по факту гибели ребенка, после нее будет принято процессуальное решение.