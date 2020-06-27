Режим ЧС введен в районе Приморья из-за затоплений

На территории Кавалеровского района Приморья был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплением домов, мостов и разрушением участков дорог. Об этом сообщили РИА «Новости» в правительстве региона.

Ливни продолжаются в Приморье с 20 июня. Накануне, 26 июня, дожди усилились и в регионе ввели штормовое предупреждение. В результате случившегося были подтоплены многие территории в разных частях Приморья.

В Кавалеровском районе вышли из берегов реки Зеркальная, Кавалеровка, Высокогорская и Партизанка. Уже более 50 человек пожаловались на подтопление подвалов, погребов и придомовых территорий.

«Произошло подтопление более 30 приусадебных участков в населенных пунктах Кавалерово, Горнореченский, Рудный, Хрустальный, в селе Устиновка», — говорится в сообщении.

Также четыре временных моста были размыты полностью, еще четыре — частично разрушены. Пострадало и дорожное полотно, в частности, участки дорог регионального значения Осиновка–Рудная Пристань и Устиновка–Зеркальное.

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