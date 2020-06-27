Эксперты дали советы по выбору качественного шашлыка

Роскачество рассказало, на что стоит обращать внимание в первую очередь при выборе шашлыка.

Эксперты отметили, что лучше покупать шашлык, который упакован на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате. Также обязательно нужно посмотреть на дату изготовления, размер и плотность кусков, которые должны быть равномерными.

В случае покупки шашлыка для того, чтобы отвезти его на дачу, следует выбирать продукт без «белого» соуса, в состав которого входит майонез.

«Риск пищевых отравлений в этом случае повышается», — объяснили в Роскачестве.

Если же человек самостоятельно маринует мясо, то несоленые куски до тепловой обработки должны оставаться при температуре от 0 до 4 градусов, соленые — не выше 6 градусов. При приготовлении шашлык лучше завернуть в фольгу, так как она защищает мясо от попадания канцерогенных веществ, образующихся при горении.

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