В Москве выявили 750 случаев COVID-19 за сутки

За прошедшие 24 часа в Москве обнаружили еще 750 зараженных коронавирусом, передает оперативный штаб.

Прирост выздоровевших составил 1,8 тыс. человек, умерли 20 человек.

С начала пандемии в городе выявили почти 220 тыс. заболевших, 146 тыс. выздоровевших и 3,7 умерших.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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