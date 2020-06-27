Москвичей предупредили о 32-градусной жаре

В субботу, 27 июня, в Москве и Подмосковье ожидается жара до +32°C, сообщают «Метеоновости».

Жаркая погода в столицу пришла из-за нахождения на периферии антициклона. Температура днем в городе будет варьироваться в Москве от +30°C до +32°C, а по области от +27°C до +32°C. Ветер западный 5-10 м/с, местами с порывами 12-15 м/с.

Москвичей попросили использовать защитные средства для кожи, проводить водные процедуры и соблюдать питьевой режим.

«При выходе на улицу с собой всегда иметь бутылку воды, влажные салфетки или освежающий и увлажняющий кожу лица спрей», — отметили синоптики.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.

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