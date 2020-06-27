Число случаев COVID-19 на Украине выросло на 948

Число новых случаев коронавируса на Украине возросло на 948, сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Также за сутки скончались от инфекции 24 человека, 402 выздоровели.

Всего с начала пандемии на Украине выявлено 42 065 случаев COVID-19, вылечились свыше 18,7 тыс. пациентов, умерли 402 человека.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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