Еще 6 852 случая коронавируса обнаружили в России

Число подтвержденных случаев коронавируса в России увеличилось на 6 852, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

Больше всего новых случаев COVID-19 обнаружили в Москве — 750, Подмосковье — 366 и Ханты-Мансийском АО — 280.

Также за 24 часа в стране зафиксировали 9 200 выздоровевших и 188 летальных случаев.

Всего на сегодняшний день в 85 регионах России выявлено 627 646 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 393 352 человека, умерли 8 969 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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