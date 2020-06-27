Московские врачи вылечили от коронавируса более 146 тысяч человек

В Москве врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1 852 пациента. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что общее число выздоровевших в городе превысило отметку в 146 тысяч человек.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться», — цитирует ее «Интерфакс».

По данным на 26 июня, в Москве зафиксировали более 218 тыс. заболевших и 3,6 тыс. умерших. За сутки прирост составил 813 случаев.

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