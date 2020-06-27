Медведь загрыз геолога на Колыме
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В Омсукчанском округе Колымы медведь напал на геолога, мужчина погиб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД России по региону.
«На возвышенности «Тынгыльчанская», расположенной примерно в 150 километрах от поселка Омсукчан, обнаружено тело 68-летнего мужчины, участника геолого-разведывательной экспедиции, с признаками насильственной смерти», — рассказали правоохранители.
По предварительным данным, смерть наступила из-за нападения дикого медведя.
На место случившегося на вертолете вылетела следственно-оперативная группа.
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