Медведь загрыз геолога на Колыме

В Омсукчанском округе Колымы медведь напал на геолога, мужчина погиб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД России по региону.

«На возвышенности «Тынгыльчанская», расположенной примерно в 150 километрах от поселка Омсукчан, обнаружено тело 68-летнего мужчины, участника геолого-разведывательной экспедиции, с признаками насильственной смерти», — рассказали правоохранители.

По предварительным данным, смерть наступила из-за нападения дикого медведя.

На место случившегося на вертолете вылетела следственно-оперативная группа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Медведь загрыз пенсионерку на глазах у сахалинских дачников

— Бурый медведь напал на человека на Камчатке

— Требуют еду: медведи открыли охоту на россиян