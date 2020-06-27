Коронавирусом в Приморье заразились более 4 тысяч человек

Приморские медики зафиксировали более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом на территории с региона с начала пандемии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление краевого правительства.

«За прошедшие сутки выявлено 83 заболевших коронавирусом в Приморье. Из них во Владивостоке - 63 человека, в Находке - 12, в Артеме - пять, в Шкотовском районе - два, в Надеждинском - один. Всего с начала эпидемии COVID-19 диагностирован у 4063 человек», — сообщили в правительстве.

По информации властей, суточный темп прироста новых заболевших сократился до 2,1%.

Всего в Приморском крае от инфекции излечились 2 636 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Еще 20 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

— Ученые развеяли миф о передаче коронавируса через комаров