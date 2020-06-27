Синоптики прогнозируют сильную жару и дожди в Москве 27 июня

В Москве в субботу, 27 июня синоптики прогнозируют жару с переменной облачностью и дождями, возможны грозы, сообщает Гидрометцентр.

Ожидается, что днем температура воздуха в столбике термометра будет варьироваться от +30°C до +32°C, а ночью — от +18°C до +20°C.

Ветер подует северный, северо-западный 6-11 м/c, возможны порывы до 17 м/c.

Атмосферное давление днем составит 755 мм ртутного столба, а ночью — 750 мм

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.