В Бразилии за сутки коронавирусом заразились более 46 тысяч человек
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Бразильские власти за сутки зафиксировали 46 860 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.
Общее число заболевших в Бразилии по последним данным составило 1 274 974.
За последние 24 часа скончались еще 990 пациентов, с начала пандемии — 55 961.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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