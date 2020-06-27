В Бразилии за сутки коронавирусом заразились более 46 тысяч человек

Бразильские власти за сутки зафиксировали 46 860 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

Общее число заболевших в Бразилии по последним данным составило 1 274 974.

За последние 24 часа скончались еще 990 пациентов, с начала пандемии — 55 961.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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