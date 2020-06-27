Курильский вулкан Эбеко выбросил в атмосферу стоб пепла высотой в 2,5 км

Вулканологи зафиксировали очередной выброс пепла высотой 2,5 км вулканом Эбеко, расположенном на курильском острове Парамушир. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН.

«Согласно визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска (о. Парамушир), высота пеплового выброса составила до 2,5 км над уровнем моря», — говорится в сообщении.

Пепловый столб растянуло ветром на 5 км к юго-востоку от вулкана. Специалисты предупредили об опасности полетов в районе выброса.

Рекордный выброс на Эбеко произошёл в августе 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту 6 км.

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